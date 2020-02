Cor 17:10 Cuccureddu al Tar per il campo di Maria Pia Si attendevano sviluppi che puntualmente arrivano: ricorso al Tar Sardegna contro il Comune di Alghero per l´annullamento della proposta di aggiudicazione del campo polivalente di Maria Pia



Apd Antonello Cuccureddu 1969 contro il Comune di Alghero per l'annullamento della proposta di aggiudicazione del campo polivalente di Maria Pia a favore della Ssd Nettuno.



Il Sindaco Mario Conoci decreta con la firma dell'atto in data odierna (10 febbraio) di costituirsi e resistere nel giudizio conferendo mandato di rappresentanza degli interessi dell'Ente all'Avvocatura comunale.



L'esclusione della Cuccureddu 1969 a distanza di circa 8 mesi dall'aggiudicazione provvisoria dell'impianto avvenuta a proprio favore, aveva fatto molto discutere in città, anche perchè dovuta ad un errore nella presentazione del PassOe (il codice generato automaticamente che certifica e comprova circa il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per l’affidamento dei contratti pubblici).



