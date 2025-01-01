Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziealgheroPoliticaSport › «Campo Mariotti, bando improvvisato»
Cor 16:00
«Campo Mariotti, bando improvvisato»
Il capogruppo di Fratelli d´Italia Alghero, Alessandro Cocco, critica aspramente il bando per la gestione del campo alle porte della città e punta il dico contro Daga e Nurra
«Campo Mariotti, bando improvvisato»

ALGHERO - «All’indomani della scadenza del bando, l’assessore all’Impiantistica sportiva e Demanio nonché segretario PD, Enrico Daga, e il dirigente Pietro Nurra hanno partorito una rettifica che stravolge le regole di partecipazione per l’uso del Campo Mariotti. Un atto pubblicato il giorno seguente la scadenza originaria, che modifica requisiti, tempi, criteri di assegnazione e persino le condizioni di utilizzo dell’impianto». Ancora polemiche ad Alghero intorno alla gestione del campo sportivo Mariotti.

«Si passa da un bando con orari completi e tariffe distinte, a un impianto fruibile solo nel pomeriggio, con limiti di una sola seduta al giorno e massimo due a settimana per associazione. Il tutto condito dall’inserimento last minute di una commissione con punteggi e griglie di valutazione mai citati prima e tutti da motivare» sottolinea Alessandro Cocco.

«L’ennesimo episodio di una gestione disinvolta, opaca e assolutamente inaccettabile della delega all’impiantistica sportiva: le società sportive si sono viste cambiare le regole a partita in corso, senza alcun rispetto per la programmazione, e con l’ombra pesante di decisioni prese altrove e poi formalizzate all’ultimo istante. Non è così che si amministra un bene pubblico e non è così che si rispetta la comunità sportiva. Chiediamo all’assessore Daga e al dirigente Nurra di spiegare chi ha deciso queste modifiche, perché siano state inserite all’ultimo minuto, e quali interessi stiano realmente tutelando. La città ha diritto a risposte immediate e a una gestione limpida degli impianti comunali» chiude Cocco.
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
30/7Ponyadi: Sardegna vince nel Polo
29/7Mariotti solo per gli allenamenti: bando
16/7«Débâcle Giunta Cacciotto sul bando sport»
10/7Il Piazzale del Tennis Club intitolato a Luciano Musu
9/7Salto ostacoli: stage e trasferte per i giovani sardi
2/7Sport equestri: a Tanca Regia la rassegna Asvi
25/6A Sassari i giovani talenti delle arti marziali
25/6Tanca Regia ospita la 2^ tappa del Trofeo Asvi
25/6Power Club Alghero ancora protagonista ai Mondiali
24/6«Festa senza cavalli, tradizione calpestata»
« indietro archivio sport »
7 agosto
Tazenda in concerto: ecco le date
9 agosto
Attentato al Maden: solidarietà
9 agosto
Alghero si proclama città della Pace



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2025 Mediatica SRL - Alghero (SS)