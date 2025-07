Cor 11:00 Mariotti solo per gli allenamenti: bando L’impianto di Alghero verrà reso disponibile esclusivamente per lo svolgimento di due o tre sedute di allenamento settimanali, compatibilmente con le condizioni meteo e con lo stato del terreno, per il periodo dal 18.08.2025 al 30.06.2026



ALGHERO - C’è tempo fino al 7 agosto per la presentazione delle istanze da parte delle associazioni sportive per l’utilizzo del terreno di gioco del Mariotti. L’uso del campo sarà limitato agli allenamenti, senza pubblico, con accesso agli spogliatoi da via Aldo Moro. L’impianto verrà reso disponibile esclusivamente per lo svolgimento di due o tre sedute di allenamento settimanali, compatibilmente con le condizioni meteo e con lo stato del terreno, per il periodo dal 18.08.2025 al 30.06.2026.



Così come stabilito dalla Giunta, l’obiettivo è quello di evitare che la struttura resti inutilizzata e, allo stesso tempo, offrire uno spazio di allenamento alle società locali finché non saranno completati gli interventi di riqualificazione sugli altri campi cittadini. L'individuazione del Mariotti si rende necessaria infatti in relazione alla indisponibilità di due impianti comunali interessati da interventi di riqualificazione, il campo del Carmine e l’Agostino Cataldi a Santa Maria La Palma, al termine dei quali l’offerta di impiantistica risulterà notevolmente e qualitativamente innalzata.



«Il lavoro del Sindaco Raimondo Cacciotto con gli Assessori Daga e Marinaro è finalizzato alla definizione di tutte le fase procedurali per l’inizio dei lavori di riqualificazione degli impianti sportivi, con la prospettiva di avere a disposizione finalmente le strutture completamente ammodernate e a disposizione dei cittadini e dalle società» si legge nella nota di Porta Terra.