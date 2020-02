Red 10:22 Scuola: seminario per docenti ad Alghero Giovedì 20 febbraio, l´Istituto tecnico A.Roth ospiterà un seminario gratuito per docenti e presidi organizzato da Intercultura e dai volontari locali sull´educazione alla mondialità. Il corso è certificato dalla Fondazione Intercultura, ente accreditato al Miur come agenzia formativa per il personale della scuola, e registrato sul portale Sofia







I ventuno seminari che verranno organizzati in tutta Italia hanno l’obiettivo di sensibilizzare e formare i docenti ai temi dell’educazione interculturale ed offrire strumenti per aiutare l’organizzazione degli scambi nella scuola dell’autonomia: promuovendo le capacità progettuali delle singole scuole; aiutandole a inserire gli scambi nei progetti educativi; sollecitando le occasioni offerte dall’autonomia scolastica di flessibilità curriculare; facilitando lo scambio di esperienze. Giovedì 20 febbraio, l’Istituto tecnico “A.Roth” ospiterà il seminario intitolato “Mobilità individuale: un progetto educativo di studio all'estero”, organizzato dai volontari di Intercultura di Alghero. Il corso, della durata di quattro ore, si svolgerà dalle 9 alle 13.30 nell’Istituto di Via Diez 9, ad Alghero, e sarà tenuto da Flaminia Bizzarri, responsabile Relazioni con le istituzioni educative di Intercultura.



Nella pratica, il corso mira a guidare i partecipanti a: conoscere la cornice di riferimento istituzionale italiana ed europea; approfondire elementi per la programmazione, il monitoraggio, la valutazione e la valorizzazione nella comunità scolastica delle esperienze di studio all'estero dei propri alunni; condividere buone pratiche e strumenti operativi, basati su ricerche condotte da Fondazione Intercultura e sull'esperienza sviluppata da Intercultura nel settore dell'educazione interculturale in collaborazione con le scuole italiane. E' possibile partecipare gratuitamente al corso previa iscrizione al portale dedicato ai docenti sul sito di Intercultura. Il corso è registrato anche sul portale Sofia, previsto dal Miur per la formazione docenti.