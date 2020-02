A.B. 16:09 WebProject vince matematicamente il girone La Sottorete Alghero batte 3-0 in casa la Smeralda Ossi, seconda della classe, e vince il girone C del campionato regionale di serie D di pallavolo maschile con due giornate d´anticipo







Gli ossesi ricercano costantemente uno sprint ed a tratti ci riescono pure, soprattutto nell'ultimo set, portandosi in vantaggio di qualche punto. Malgrado questi tentativi da parte degli avversari, i ragazzi della WebProject, sostenuti calorosamente da un pubblico d´eccezione, chiudono lo scontro in maniera più che soddisfacente, guadagnando 3punti pieni ed imponendosi al vertice della classifica. «Bel risultato, 3-1 - commenta l´alzatore Mario Pitzolu - duplichiamo il bottino pieno andata e ritorno con la squadra probabilmente più forte nel girone in cui ci troviamo. Seconde me, tecnicamente abbiamo dimostrato di avere dei numeri in più; abbiamo saputo sfruttare molto bene le loro difficoltà in organizzazione di gioco, a parte la parentesi del primo set».



Il primo posto è al sicuro, in quanto la Sottorete distacca la seconda di 7punti, a due turni dalla fine, vincendo matematicamente il girone B. Posizione che avvantaggerà i catalani nei play-off per la corsa alla promozione in serie C. La conclusione del girone di ritorno vedrà gli algheresi scontrarsi domani, domenica 16 febbraio, ad Oristano; poi, sabato 22, in casa, contro la Sunvolley. Due partite sulla carta senza troppe complicazioni, ma che sul campo potrebbero riservare inattese sorprese.



