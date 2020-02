Cor 12:04 Butterfly House partnership Grimaldi Protagonista il mondo delle farfalle, con numerose novità in programma per la stagione 2020. In fase organizzativa i weekend green tra Alghero, Olmedo ed il Parco Regionale di Porto Conte. Tutte le novità saranno svelate venerdì



Commenti OLMEDO - La Butterfly House Sardegna di Olmedo presenta alla stampa la nuova stagione. Venerdì (21 febbraio), dalle ore 10.30, verranno illustrate le novità del 2020 a partire dalla partnership con Grimaldi Lines, finalizzata ad aumentare la promozione della Butterfly House e del territorio verso le mete connesse dalla compagnia navale. «Una nuova stagione ancora più marcatamente all'insegna dell'ambiente e della natura con tante iniziative in essere». Altre novità saranno la partecipazione dei ai "Fridays for Future", attraverso cui verranno realizzati diversi "weekend green" tra Alghero, Olmedo ed il Parco Regionale di Porto Conte.