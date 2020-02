Red 18:07 Consiglio: mozione Air Italy in Aula Dopo le infuocate polemiche delle ultime ore, la massima assise isolana si riunisce domani, alle 10. Primo punto all’Ordine del giorno, la mozione sulla necessità di porre in essere, da parte del presidente della Regione e degli assessori regionale dei Trasporti e del Lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, ogni utile azione ed iniziativa per scongiurare l´abbandono dell´Isola da parte della compagnia aerea







All’ordine del giorno di domani anche la Proposta di legge 71 (Mele e più) sulla “Modifiche alla legge regionale 13 novembre 1998, n.31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione)”. Infine, spazio la Pl 45 sulla “Modifica dell'articolo 6 della legge regionale 29 luglio 1998, n.23 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia in Sardegna)”. Commenti CAGLIARI - Dopo le infuocate polemiche delle ultime ore, il Consiglio regionale si riunisce mercoledì 19 febbraio, alle 10. Primo punto all’ordine del giorno, la mozione 157, che vede il consigliere Meloni primo firmatario, sulla necessità di porre in essere, da parte del presidente della Regione e degli assessori regionali dei Trasporti e del Lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, ogni utile azione ed iniziativa per scongiurare l'abbandono dell'Isola da parte della compagnia aerea Air Italy e la conseguente grave crisi occupazionale che ne deriverebbe.Le Opposizioni, durante la Conferenza dei capigruppo di questa mattina, hanno chiesto che Christian Solinas e Giorgio Todde, nella seduta di domani, riferiscano i risultati dell’incontro di oggi pomeriggio al Ministero dei Trasporti. Nel caso siano impegnati a Roma, la vicepresidente della Regione autonoma della Sardegna Alessandra Zedda ha dichiarato la sua disponibilità a riferire in Aula.All’ordine del giorno di domani anche la Proposta di legge 71 (Mele e più) sulla “Modifiche alla legge regionale 13 novembre 1998, n.31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione)”. Infine, spazio la Pl 45 sulla “Modifica dell'articolo 6 della legge regionale 29 luglio 1998, n.23 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia in Sardegna)”.