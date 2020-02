video Cor 9:39 Stop negli aeroporti, termometri laser Controlli nelle aree aeroportuali contro il diffondersi del CoronaVirus. Tutti i passeggeri in arrivo negli scali di Alghero e Cagliari sottoposti alla misurazione della temperatura corporea con gli appositi termometri laserqualificare il grado di rischio per poi essere eventualmente messo in quarantena. Immagini dallo scalo di Alghero.



Commenti ALGHERO - Come disposto dai decreti del Governo e dall´apposita ordinanza regionale, s´intensificano i controlli nelle aree aeroportuali contro il diffondersi del CoronaVirus. Tutti i passeggeri in arrivo negli scali di Alghero e Cagliari (Olbia è ancora chiuso) sottoposti alla misurazione della temperatura corporea con gli appositi termometri laser. Qualora il passeggero dovesse presentare qualche anomalia è prevista la compilazione di un apposito questionario che possa qualificare il grado di rischio per poi essere eventualmente messo in quarantena. Guarda e condividi il video su Alguer.tv