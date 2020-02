Red 11:13 Lavori in Via Padre Zirano: chiusure al traffico Da mercoledì 4 a sabato 7 marzo, salvo contrattempi, il Comune di Sassari procederà ad interventi per i quali sono necessarie modifiche alla viabilità e lo spostamento dei capolinea e biglietteria dei mezzi pubblici. Intanto, proseguono i lavori Abbanoa in Via Alghero







Da mercoledì, sarà chiusa al traffico Via Padre Zirano, in entrambi i sensi di marcia. Inoltre, sarà istituito il divieto di fermata, per tutti i veicoli eccetto quelli del servizio di trasporto pubblico locale Arst, in Corso Vico, tra Piazza Sant'Antonio e Piazza Della Stazione (con l’eccezione dello stallo per la fermata Atp).



L'Arst posizionerà una biglietteria provvisoria vicino alle fermate di Corso Vico e, eventualmente, di quelle di Via Turati. L'intervento, coordinato dall'Assessorato comunale ai Lavori pubblici, consiste nel rifacimento dei manti bituminosi in tutta la rotatoria, Via Padre Zirano, tra la Strada vicinale San Lorenzo e la rotatoria di Via Amendola e Via Giovanni Paolo II, compresi i raccordi con le strade di ingresso ed uscita dell'intersezione, della segnaletica orizzontale e verticale, del livellamento dei pozzetti e delle caditoie esistenti.



