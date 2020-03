Cor 12:50 Contagiato un infettivologo di Cagliari Si tratta del quinto caso di coronavirus in Sardegna, altri due sardi non residenti nell´Isola sono ricoverati a Roma e Milano. Assisteva il 42enne ricoverato a metà febbraio di rientro da un soggiorno a Rimini







Il medico è a casa e le sue condizioni non avrebbero reso necessario il trasferimento in ospedale. Nel frattempo l'esito del tampone dovrà essere confermato dall'Istituto Superiore di Sanità. Già prese tutte le misure precauzionali con la quarantena delle persone con cui l'uomo è venuto in contatto. Commenti CAGLIARI - Nuovo contagio da coronavirus a Cagliari: si tratta del quinto caso in Sardegna, altri due sardi non residenti nell'Isola sono ricoverati a Roma e Milano.Il nuovo positivo al test è un medico infettivologo del Santissima Trinità di Cagliari che assiste il paziente 42enne ricoverato a metà febbraio di rientro da un soggiorno a Rimini per la fiera della birra artigianale Il medico è a casa e le sue condizioni non avrebbero reso necessario il trasferimento in ospedale. Nel frattempo l'esito del tampone dovrà essere confermato dall'Istituto Superiore di Sanità. Già prese tutte le misure precauzionali con la quarantena delle persone con cui l'uomo è venuto in contatto.