«Proceda subito al reclutamento del personale» Vertenza ex Aras: la Cia Sardegna esorta il commissario Laore. Il Tar non sospende il concorso per il passaggio dei dipendenti e rinvia la decisione a giugno







CAGLIARI - «Non si può perdere altro tempo. Il commissario di Laore proceda subito al reclutamento del personale così come stabilito dalla Regione. A rischio non c'è solo il futuro degli ex lavoratori Aras, ma anche quello di 12mila allevatori beneficiari della misura 14 Benessere animale».

All'indomani della pubblicazione dell'ordinanza del Tar con cui il giudice amministrativo ha deciso di non accogliere la richiesta di sospensiva del concorso interno per il passaggio diretto di oltre 250 ex dipendenti dell'Aras in Laore, e di rinviare il giudizio di merito a mercoledì 10 giugno, la Cia Sardegna interviene per esortare il commissario dell'agenzia regionale a proseguire con il trasferimento dei lavoratori. «Il Tribunale amministrativo non ha accolto la richiesta di sospendere il procedimento, quindi il commissario è pienamente legittimato a procedere con il reclutamento del personale in Laore, in modo che le imprese sarde non siano ulteriormente penalizzate da questa vertenza. Sono a rischio i 46milioni di euro stanziati per l'annualità 2019, che non è ancora chiusa, e altrettanti 46milioni per l'annualità 2020».