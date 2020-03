Cor 11:20 «Piano straordinario per l´ovi-caprino» Tore Piana: «Le pecore vanno munte tutti i giorni, il latte va ritirato dalle stalle tutti i giorni e la trasformazione del latte in formaggio presso i caseifici, non si può fermare»



«Una pecora va munta tutti i giorni e il latte va trasformato, non si può congelare. Ci rasserenano le affermazioni del Presidente del Consorzio del Pecorino Romano, che afferma che tutti i caseifici in Sardegna sono pienamente operativi, ma non ci basta» continua Tore Piana che chiede anche un intervento straordinario dell’agenzia Regionale Laore per assistenza anche telefonica alle aziende agricole. Commenti SASSARI - «In un momento di grande incertezza sul futuro, a causa del CoronaVirus, è bene prevedere tutte le possibili strategie e soluzioni alle emergenze. Il settore delle produzione del latte Ovi-caprino, il loro ritiro presso le aziende e la trasformazione del latte, sono fasi che non si possono fermare o bloccare», afferma Tore Piana (). «Le pecore vanno munte tutti i giorni, il latte va ritirato dalle stalle tutti i giorni e la trasformazione del latte in formaggio presso i caseifici, non si può fermare».«Eventuali contagi e quarantene per Coronavirus da parte degli allevatori o di dipendenti di caseifici, non devono bloccare l’attività giornaliera. Dal punto di vista operativo il Decreto non blocca le fasi di produzione, trasporto e trasformazione, ma ci spaventa il fatto che tutte queste fasi delle filiera OviCaprina non siano attività differibili nel tempo e quindi si temono in Sardegna le quarantene obbligatorie come da normative Sanitarie» afferma Tore Piana, Presidente del Centro Studi Agricoli.«Una pecora va munta tutti i giorni e il latte va trasformato, non si può congelare. Ci rasserenano le affermazioni del Presidente del Consorzio del Pecorino Romano, che afferma che tutti i caseifici in Sardegna sono pienamente operativi, ma non ci basta» continua Tore Piana che chiede anche un intervento straordinario dell’agenzia Regionale Laore per assistenza anche telefonica alle aziende agricole.