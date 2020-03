Red 7:43 CoronaVirus: telefonare all´Ufficio protocollo dell´Ats Vista l’emergenza sanitaria in atto ed a tutela della salute della popolazione e degli stessi operatori, la Direzione aziendale invita l’utenza che avesse necessità di indirizzare la corrispondenza all’Azienda per la tutela della salute-Ats Sardegna a non recarsi di persona all’Ufficio del Protocollo generale di Via Enrico Costa 57, a Sassari



Commenti SASSARI – Vista l’emergenza sanitaria in atto ed a tutela della salute della popolazione e degli stessi operatori, la Direzione aziendale invita l’utenza che avesse necessità di indirizzare la corrispondenza all’Azienda per la tutela della salute-Ats Sardegna a non recarsi di persona all’Ufficio del Protocollo generale di Via Enrico Costa 57, a Sassari, privilegiando le modalità di comunicazione telematica, attraverso l’indirizzo di Posta elettronica certificata protocollo.generale@pec.atssardegna.it. Solo per ipotesi residuali e comunque non gestibili da remoto sarà possibile l’accesso diretto all’Ufficio dopo un appuntamento telefonico, con l’osservanza, in ogni caso, delle regole di comportamento finalizzate alla tutela della salute quali il rispetto della distanza di un metro tra le persone. Per contattare l'Ufficio Protocollo generale si può telefonare ai numeri 079/2084475, 079/2084472, 079/2084454, 079/2084483 e 079/2084484.