CoVid-19: si potenziano le strutture dell´emergenza

Lo ha deciso la Direzione generale dell'Azienda ospedaliero universitaria di Sassari, che ha accorpato il Reparto della Clinica medica e della Patologia medica, nella palazzina di Viale San Pietro, mentre nelle Stecche bianche sono stati accorpati i reparti di Otorinolaringoiatria, la Clinica maxillofacciale, la Clinica di chirurgia pediatrica e quella di oculistica. Sul CoVid-19 si sofferma il direttore generale Nicolò Orrù, che spiega che «si tratta di una infezione comunitaria che si estende molto rapidamente a causa della presenza di soggetti asintomatici che diffondono rapidamente il virus. E questo è quanto avvenuto a Sassari».



Per quanto riguarda la struttura di Urologia, per la quale sono circolate voci circa la sua chiusura, la Direzione ha reso noto che il Reparto è aperto, ma non ha pazienti al suo interno e non effettua attività ambulatoriali non urgenti, anche in seguito alle disposizioni già impartite dalla Direzione che ha sospeso gli interventi programmati e le attività ambulatoriali differibili. Commenti SASSARI - Hanno preso il via gli accorpamenti dei Reparti per potenziare le strutture deputate a fronteggiare l'emergenza Covid-19. Sarà così possibile mettere a disposizione il personale infermieristico lì dove maggiormente utile mentre altro personale sarà pronto a entrare in servizio in una seconda fase dell'emergenza.