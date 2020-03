video Cor 18:24 «Un commissario straordinario per l’emergenza» «Inadeguatezza e improvvisazione» di l´ex sindaco Mario Bruno. Il grido d’aiuto che giunge dall’ospedale di Alghero, in cui gli operatori sanitari sono lasciati soli a far fronte all’emergenza Covid-19, trova sponda nella conferenza stampa che tutte le forze politiche del centrosinistra rappresentante dai consiglieri comunali, hanno tenuto stamattina tramite Skype







Il grido d’aiuto che giunge dall’ospedale di Alghero, in cui gli operatori sanitari sono lasciati soli a far fronte all’emergenza Covid-19, trova sponda nella conferenza stampa che tutte le forze politiche del centrosinistra rappresentante dai consiglieri comunali, hanno tenuto stamattina (sabato) tramite Skype. Ed è proprio agli operatori che Gabriella Esposito, Mario Bruno, Ornella Piras, Pietro Sartore, Valdo Di Nolfo, Mimmo Pirisi e Raimondo Cacciotto hanno voluto fare un plauso pubblicamente. La situazione nel nosocomio algherese è davvero critica: dispositivi di base che mancano, percorsi clinici assenti, grande preoccupazione per la situazione di coordinamento dei reparti anche per il virus che ha colpito figure chiave dell’ospedale civile di Alghero. Mentre finalmente si procede con lo screening e coi tamponi per il personale, lo stesso lamenta gravi carenze nella sicurezza, necessaria per trasmettere benessere psico-fisico ai pazienti. Commenti ALGHERO - «La gestione in Sardegna mostra tutta l’inadeguatezza e l’improvvisazione che i sardi non meritano» a dirlo, con forza, l’ex Sindaco di Alghero, Mario Bruno, a nome di tutto il Centrosinistra, che ha proposto «un commissario straordinario per l’emergenza che si avvalga di un team altrettanto competente e operativo. Nei momenti di crisi serve organizzazione, ma soprattutto una leadership che prenda in mano la situazione, che comunichi costantemente con i cittadini e con gli operatori, che indichi un percorso chiaro e definito, con strumenti e risorse».Precipita la situazione in molti territori del Sassarese, e mai come in questo momento manca una comunicazione istituzionale seria, costante e competente. «Ad Alghero – conclude il consigliere di Per Alghero - si insedi in seduta permanente il Comitato Operativo Comunale della Protezione Civile e si istituisca una task-force tecnico-istituzionale, alla quale offriamo la disponibilità a collaborare».Il grido d’aiuto che giunge dall’ospedale di Alghero, in cui gli operatori sanitari sono lasciati soli a far fronte all’emergenza, trova sponda nella conferenza stampa che tutte le forze politiche del centrosinistra rappresentante dai consiglieri comunali, hanno tenuto stamattina (sabato) tramite Skype. Ed è proprio agli operatori che Gabriella Esposito, Mario Bruno, Ornella Piras, Pietro Sartore, Valdo Di Nolfo, Mimmo Pirisi e Raimondo Cacciotto hanno voluto fare un plauso pubblicamente. La situazione nel nosocomio algherese è davvero critica: dispositivi di base che mancano, percorsi clinici assenti, grande preoccupazione per la situazione di coordinamento dei reparti anche per il virus che ha colpito figure chiave dell’ospedale civile di Alghero. Mentre finalmente si procede con lo screening e coi tamponi per il personale, lo stesso lamenta gravi carenze nella sicurezza, necessaria per trasmettere benessere psico-fisico ai pazienti. Guarda e condividi il video su Alguer.tv