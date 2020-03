Cor 19:45 Positivi al Covid in Ginecologia, nascite dirottate Dopo i numerosi casi di infermieri e medici risultati positivi nei giorni scorsi, nuova ondata di sanitari in quarantena all'Ospedale Civile di Alghero, per tanti altri si attende l´esito dei test. Cresce il nervosismo tra il personale con interi reparti blindati. Problemi anche nel Pronto soccorso



Parole che però non avevano incontrato la condivisione dei capigruppo di maggioranza consiliare, bollate inizialmente come «disinformazione, solo per cercare la platea cha ha perso». «Mai avremmo creduto, in un momento come questo, di dover intervenire per richiamare a serietà e senso di responsabilità chi dovrebbe, invece, assumere comportamenti consoni al ruolo ricoperto in recente passato» avevano tuonato Ansini, Pulina, Trova, Camerada, Pirisi, Bamonti e Mulas. Commenti ALGHERO - E' sempre molto alta la tensione tra gli operatori sanitari del nosocomio di Alghero. Nonostante le numerose misure adottate per limitare al massimo le probabilità di esposizione al contagio, è di questa mattina la nuova ondata di casi risultati positivi al. Test positivi soprattutto in Ginecologia, col reparto aperto soltanto formalmente, con tutte le nascite dirottate.L'allarme era giunto dalla mattinata con l'ex sindaco Mario Bruno che chiedeva una forte presa di posizione dell'e dell'assessorato competente affinché mettesse immediatamente a disposizione gli idonei dispositivi di protezione individuali. «Il personale medico, infermieristico e gli operatori che non stancheremo di ringraziare mai abbastanza, avevano e hanno il diritto di essere protetti e di operare in sicurezza, per il bene loro e di tutti noi» aveva ripetuto l'ex Primo cittadino di Alghero.Parole che però non avevano incontrato la condivisione dei capigruppo di maggioranza consiliare, bollate inizialmente come «disinformazione, solo per cercare la platea cha ha perso». «Mai avremmo creduto, in un momento come questo, di dover intervenire per richiamare a serietà e senso di responsabilità chi dovrebbe, invece, assumere comportamenti consoni al ruolo ricoperto in recente passato» avevano tuonato Ansini, Pulina, Trova, Camerada, Pirisi, Bamonti e Mulas.