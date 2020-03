Red 17:21 Arrivano a Cagliari 40mila mascherine Saranno consegnate mercoledì mattina, alla Protezione civile, nel Centro servizi di Macchiareddu, le 4tonnellate di medicali in arrivo dalla Cina per sostenere la Sardegna nella lotta al CoronaVirus







Proprio Blue river, con il sostegno delle Istituzioni locali del Distretto di Wangcheng e della Provincia di Hunan, aveva deciso di fare una donazione alla Regione autonoma della Sardegna per aiutare le Istituzioni sarde nella gestione dell’emergenza. «Come impresa siamo responsabili verso la società e vogliamo fare la nostra parte in questa lotta», ha detto Chen Yuanrong, presidente del consiglio di gruppo Blue River, presentando l’iniziativa durante una conferenza stampa organizzata il 14 marzo tra le Istituzioni della Provincia di Hunan e del Distretto di Wangcheng, i vertici della Blue river e, in collegamento da Cagliari, i rappresentati della Regione e di Alimenta. Commenti CAGLIARI - Saranno consegnate domani, mercoledì 25, alle 10, alla Protezione civile, nel Centro servizi di Macchiareddu, a Cagliari, le 4tonnellate di medicali in arrivo dalla Cina per sostenere la Sardegna nella lotta al CoronaVirus. Il carico di 1.800 pezzi di indumenti di protezione medica, 40mila pezzi di mascherine mediche e 250mila paia di guanti medicali, per un valore di 320mila euro, arriva nell’Isola dalla Nazione asiatica grazie alla donazione della “Blue river” che, con la sarda “Alimenta”, opera nel settore lattiero caseario e produce ingredienti di origine ovina in polvere (latte in polvere e siero in polvere).Proprio Blue river, con il sostegno delle Istituzioni locali del Distretto di Wangcheng e della Provincia di Hunan, aveva deciso di fare una donazione alla Regione autonoma della Sardegna per aiutare le Istituzioni sarde nella gestione dell’emergenza. «Come impresa siamo responsabili verso la società e vogliamo fare la nostra parte in questa lotta», ha detto Chen Yuanrong, presidente del consiglio di gruppo Blue River, presentando l’iniziativa durante una conferenza stampa organizzata il 14 marzo tra le Istituzioni della Provincia di Hunan e del Distretto di Wangcheng, i vertici della Blue river e, in collegamento da Cagliari, i rappresentati della Regione e di Alimenta.