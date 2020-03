20:00

Articolo aggiornato in tempo reale con l'evolversi dei contagi da CoronaVirus in Sardegna. Dei malati 80 sono ricoverati in ospedale (19 in terapia intensiva), mentre 296 sono in isolamento domiciliare. Numerosi gli asintomatici. In totale, nella regione sono stati eseguiti 3.019 test, 20 dei quali in accertamento.