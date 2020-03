Red 20:04 Aou commissariata a Sassari Giovanni Maria Soro nuovo commissario dell’Azienda ospedaliero universitaria di Sassari. L'annuncio è arrivato pochi minuti fa, durante la conferenza stampa del presidente della Regione autonoma della Sardegna Christian Solinas. Affiancherà la direzione sanitaria. Stesso ruolo ad Olbia per Stefano Vella







Quindi viene commissariato il nevralgico settore della sanità, in un territorio che ha registrato circa il 70percento dei casi positivi da Covid-19 nell'Isola, con la metà delle positività all'interno delle strutture sanitarie. Una decisione, quella del governatore dell'Isola, che è, di fatto, ha un chiaro significato di giudizio. Un giudizio negativo per un'Azienda che non ha risposto come si sperava.



Ora, tocca a Soro prendere il comando di una nave nella tormenta. Il 50enne Soro, è attualmente direttore generale dell'ente ospedaliero “Provincia lombardo veneta dei Fatebenefratelli”, mentre prima, tra il 2015 ed il 2016, ha ricoperto lo stesso ruolo nell'Asl n.1 di Torino.



