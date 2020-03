Red 20:17 «Immediato blocco notifiche per Secal e Step» Differimento scadenza delle entrate di natura tributaria ed extra tributaria. L´Amministrazione comunale di Alghero vara «ulteriori misure a favore di famiglie e imprese parallelamente agli aiuti già in atto per il contrasto all´emergenza CoronaVirus»







A tutti i proventi, da canoni di locazione, terreni, aree di proprietà comunale, fitti attivi, canoni di utilizzo banchi e box mercatali, verranno prorogate le scadenze di marzo e aprile con lo spostamento della scadenza a domenica 31 maggio o con rateizzazione per cinque mesi a decorrere da maggio. Inoltre, sospensione degli adempimenti tributari di natura dichiarativa con scadenza compresa tra l'8 marzo ed il 31 maggio, con adempimento da effettuare a martedì 30 giugno senza sanzioni. Ancora, sospensione dei contenziosi, dei termini di notifica dei ricorsi alla Commissione tributaria.



Il provvedimento dell'Amministrazione ora è atteso dal Consiglio comunale convocato con le modalità della videoconferenza per mercoledì 1 aprile con all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio di previsione. «L'Amministrazione – spiega Caria – continuerà a valutare l'evoluzione delle norme che garantiscono il supporto ai cittadini nella fase di emergenza e, nei limiti delle proprie competenze e prerogative, applicare ogni forma di sostegno varata con provvedimenti statali e regionali». Il provvedimento è stato trasmesso alla Secal e alla Step per l'esecuzione immediata dello stop.



