Sardegna blindata: scali chiusi fino al 13 aprile

CAGLIARI - Via libera alla proroga fino al 13 aprile del blocco al traffico dei passeggeri via mare e via aria. Dopo la richiesta del governatore Christian Solinas, il ministero delle Infrastrutture e dei trasporti ha prolungato gli effetti del decreto del 14 marzo per il contrasto e la diffusione del coronavirus nell'Isola.Estesi anche gli effetti delle misure straordinarie in materia di trasporto pubblico locale: ridotto del 50% il trasporto su ferrovia, pullman e metro leggera, mantenendo solo i collegamenti essenziali. Restano drastiche le limitazioni anche nei collegamenti marittimi con le isole minori, anche se resteranno sempre a disposizione i traghetti da utilizzare in caso di emergenza.In quest'ultimo caso è prevista la "riduzione del 20% delle corse programmate nei collegamenti diurni con ciascuna isola di S.Pietro e La Maddalena" e la "riduzione del 50% delle corse programmate per i collegamenti notturni" delle stesse isole. Ancora "riduzione almeno del 20% delle corse programmate nei collegamenti con l'isola dell'Asinara" e "sospensione totale dei collegamenti con la Corsica".