Credito alle imprese: Deriu chiama Solinas

Nella foto: il consigliere regionale Roberto Deriu Commenti CAGLIARI – Il presidente della Regione autonoma della Sardegna Christian Solinas ha proposto un’importante misura vantaggio delle imprese. «Su questo ovviamente siamo d’accordo, anche perché lo proponiamo da settimane, anzi ormai da mesi – commenta il consigliere regionale del Pd Roberto Deriu - Quello che non mi trova invece d’accordo è limitare le garanzie all’80percento».«Non è il momento di chiedere cofinanziamenti, compartecipazioni eccetera. È il momento di affiancarci alle nostre imprese in modo visibile reale e totale», sottolinea l'esponente del Partito democratico.«Stanno tutte scommettendo sulla loro sopravvivenza, non incassano un euro, perché la domanda è completamente ferma, dobbiamo garantire la liquidità, senza pretendere nessuna altro sforzo da parte loro, se non quello di sopravvivere, e ce n’è anche troppo. Dobbiamo stare accanto ai nostri coraggiosi imprenditori, datori di lavoro – conclude il consigliere Dem - produttori di beni di servizi e di occupazione. Senza nessuna timidezza».Nella foto: il consigliere regionale Roberto Deriu