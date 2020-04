Red 19:23 Decoro ad Alghero: i lavori continuano Proseguono i lavori predisposti dall´Amministrazione comunale di Alghero ed eseguiti dalla Ciclat, l´impresa appaltatrice del servizio di igiene urbana, che sta procedendo al taglio delle erbacce su mura, bordure dei marciapiedi e sulle strade



Ciclat, l'impresa appaltatrice del servizio di igiene urbana, che sta procedendo al taglio delle erbacce su mura, bordure dei marciapiedi e sulle strade. Su indicazione del Settore Ambiente, le pulizie iniziano dagli accessi alla città, partendo da Fertilia verso e le spiagge ed il centro. In questi giorni, sono stati eseguiti i lavori di ripulitura a partire dalla rotatoria del Palazzo dei congressi fino a Via Malta, passando per Viale Burruni e Viale I maggio. Ultimate le vie comprese tra Via Malta e Via Liguria, l'impresa inizierà le operazioni nell'ingresso della città da Via Vittorio Emanuele. Commenti ALGHERO - Proseguono i lavori predisposti dall'Amministrazione comunale di Alghero ed eseguiti dalla, l'impresa appaltatrice del servizio di igiene urbana, che sta procedendo al taglio delle erbacce su mura, bordure dei marciapiedi e sulle strade. Su indicazione del Settore Ambiente, le pulizie iniziano dagli accessi alla città, partendo da Fertilia verso e le spiagge ed il centro. In questi giorni, sono stati eseguiti i lavori di ripulitura a partire dalla rotatoria del Palazzo dei congressi fino a Via Malta, passando per Viale Burruni e Viale I maggio. Ultimate le vie comprese tra Via Malta e Via Liguria, l'impresa inizierà le operazioni nell'ingresso della città da Via Vittorio Emanuele.