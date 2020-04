Red 21:01 Sassari: controlli su ponti e viadotti Da lunedì mattina, le prove di carico saranno effettuate utilizzando camion a quattro assi e carico massimo di 400quintali ciascuno; i rilievi saranno monitorati con stazione totale Geotronics Geodimeter 600 e prismi ottici







SASSARI - Prosegue il monitoraggio dello stato di conservazione e manutenzione di ponti e viadotti cittadini da parte del Settore Infrastrutture della Mobilità del Comune di Sassari. Lunedì 20 aprile, si procederà alla verifica dei carichi massimi su alcune aree e saranno previste modifiche alla viabilità.Sul cavalcaferrovia in Via Giovanni XXII (nota come "bretella Latte Dolce") sarà necessario fermare il traffico tra la rotatoria di Viale Porto Torres e la rotatoria in Via Cilea, tra le 9 e le 10.30, per massimo 90'; tra le 10.30 e le 12, è prevista la chiusura al traffico di Via Tonino Canu in entrambi i sensi di marcia, tra Via Oggiano e Via Sette Fratelli e di Via Sette Fratelli in direzione di Via Tonino Canu a partire dall'incrocio con Via Ortobene per le verifiche sul cavalcaferrovia in Via Tonino Canu. Anche in questo caso, per massimo 90'.Le prove di carico saranno effettuate utilizzando camion a quattro assi e carico massimo di 400quintali ciascuno; i rilievi saranno monitorati con stazione totale Geotronics Geodimeter 600 e prismi ottici. Si inizierà alle 9, per concludere intorno alle 12. La chiusura al traffico delle vie indicate riguarda tutti i veicoli. Sarà agevolato il traffico locale ed il transito di eventuali mezzi di soccorso o di pronto intervento.