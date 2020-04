Marisa Castellini 11:22 L'opinione di Marisa Castellini Gli anziani, la nostra storia, i nostri valori



Stiamo vivendo un momento molto delicato e difficile, ma guardando al passato non possiamo che prendere atto che in altri periodi, seppur diversi per circostanze e ragioni, abbiamo saputo reagire con sacrificio e con determinazione alle avversità della vita e del destino. Siamo riusciti laddove pareva impossibile riuscire. Abbiamo superato privazioni e dolore, fatica e sconfitte ricorrendo non solo alla forza e al coraggio quanto ponendo alla base del nostro agire, la solidarietà e la condivisione. Gli anziani, che hanno contribuito a scrivere la storia della nostra collettività, ci hanno insegnato che tutto può trovare superamento se si guarda al domani con fiducia, se si agisce con la convinzione che tutti possono contribuire a rendere possibile la ripresa. Loro lo hanno fatto in periodi ugualmente difficili, rendendosi utili con tutto ciò che era nelle loro possibilità.



La solidarietà ha rappresentato la via d'uscita, la ripresa, il ritorno alla serenità. Ci hanno creduto senza distinzione tra chi potesse fare di meno o di più. Nessuno poteva considerarsi più povero o più ricco perchè le situazioni che mettono a dura prova gli esseri umani, non fanno differenze. Loro, gli anziani, ci hanno insegnato a rimboccarci le maniche, a faticare, a sacrificarci, a rinunciare, perchè il bene da garantire era il “Bene comune”. Non facevano molto rumore, non era necessario, perchè era la fatica quotidiana dei tanti a dar coraggio a chi poteva far poco o nulla. Si, la solidarietà silenziosa, ma forte e partecipata che ha consentito loro di guardare al futuro con rinnovata fiducia, e, alla nostra comunità, di credere nei suoi valori. E' con questo messaggio che la presidente dell'Università si rivolge a tutti i suoi iscritti, per rasserenarli perchè, siamo certi che anche questo brutto e difficile periodo, andrà a far parrte dei nostri ricordi.



Ci teniamo a far sapere agli studenti della nostra storica Università delle tre età, che stiamo continuando a lavorare per i programmi e i progetti che hanno caratterizzato la prima parte di questo anno accademico e che abbiamo, solo momentaneamente, interrotto. Siamo certi che presto riprenderemo con le nostre straordinarie attività grazie alle quali abbiamo confermato l'importanza della cultura e della conoscenza e della solidarietà, quali elementi irrinunciabili per condividere un positivo modello di vita. Fiducia, dicevamo, ed è quello che metteremo in atto per continuare tutti insieme, grazie alla disponibilità dei docenti, dei liberi professionisti, dei collaboratori, del Direttivo e della Segreteria, grazie ai quali l'Ute di Alghero è diventata un significativo punto di riferimento per i numerosi nostri studenti di tutte le età. Uniti e convinti piu che mai, guarderemo con serenità all'immediato futuro. A presto, è il nostro sincero augurio.



* presidente dell'Università delle tre età di Alghero