Turismo: questionario del Gal Logudoro-Goceano

Nella foto: il presidente del Gal Logudoro Goceano Giammario Senes Commenti THIESI - «Sappiamo che tra gli operatori e le aziende c’è molta rabbia e molta esasperazione. L’emergenza sanitaria si è ormai trasformata in una grande emergenza economica e sociale. In territori come il nostro la crisi rischia di essere devastante e di cancellare centinaia di imprese e di attività economiche». Inizia con queste parole dure e preoccupate la lettera che il presidente del Gal Logudoro Goceano Giammario Senes ha indirizzato agli imprenditori ed agli operatori che hanno attività legate al Turismo.Il Gal ha deciso di rivolgersi direttamente alle imprese per raccogliere richieste, proposte e indicazioni, attraverso un questionario che verrà inviato nei prossimi giorni e che servirà anche per mettere a punto nuove iniziative e nuovi progetti. «Non possiamo stare fermi a protestare e ad attendere soluzioni da Roma o da Cagliari. Dobbiamo muoverci noi, e subito, per riorganizzare imprese e territorio», scrive Senes, che anticipa anche le linee generali di un progetto che partirà entro maggio, finanziato dal Gal al 100percento. Si tratta di un progetto che vuole aiutare le imprese ed il territorio ad attrezzarsi per far fronte ai cambiamenti del mercato e delle abitudini dei turisti. Il Gal metterà a disposizione consulenze specialistiche di livello nazionale e piattaforme per la promozione e la commercializzazione di nuovi prodotti turistici.Fino a quando rimarranno in vigore limitazioni e vincoli, gli incontri con gli operatori si svolgeranno attraverso teleconferenze e con l’uso di tutti gli strumenti di comunicazione che la tecnologia mette a disposizione. La lettera del Gal si conclude con un messaggio di fiducia: «la rabbia deve diventare voglia di riscatto per evitare il disastro e dare una prospettiva di futuro, contro la rassegnazione. Bisogna riprendere a lavorare con la voglia di fare meglio di prima». Sarà possibile avere tutte le informazioni contattando gli operatori ed i collaboratori del Gal inviando una e-mail all’indirizzo web info@gallogudorogoceano.it, o telefonando al numero 079/8870054.Nella foto: il presidente del Gal Logudoro Goceano Giammario Senes