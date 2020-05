Cor 10:06 Denunciati due bracconieri nella notte Stazione Forestale di Escalaplano: sorpresi due bracconieri nella notte, denunciati per gli illeciti in materia venatoria e d’armi e sanzionati per la violazione delle misure anti-Covid 19







Commenti CAGLIARI - Durante la notte fra 16 e 17 maggio, il personale del Corpo forestale, organizzato in due pattuglie impegnate in un servizio mirato al contrasto al bracconaggio, ha sorpreso un 42enne ed un 48enne, entrambi di Escalaplano, mentre esercitavano la caccia al cinghiale muniti di fucile, in una zona boscata notoriamente ricca di questa selvaggina.I due sono stati fermati, identificati e perquisiti dagli agenti forestali che hanno proceduto al sequestro di un fucile calibro 12. I bracconieri, denunciati a piede libero per caccia in tempo e luogo non consentito e porto di arma da sparo in luogo pubblico, non sono nuovi a questo tipo di attività illecita; infatti in passato, sono stati più volte deferiti all'Autorità Giudiziaria per lo stesso reato.Oltre a essere denunciati all'Autorità Giudiziaria i due soggetti sono stati sanzionati per la violazione alle norme sul contenimento dell'emergenza epidemiologica Covid-19 in quanto si trovavano al di fuori delle proprie abitazioni senza un giustificato motivo.