Cor 9:29 Buio pesto in centro storico Disagi nel cuore della città di Alghero proprio nel giorno di massimo afflusso. Problemi all´illuminazione pubblica con la città completamente al buio. Numerose le segnalazioni



ALGHERO - Centro storico di Alghero completamente al buio la notte scorsa a causa di un disservizio all'illuminazione pubblica. Soltanto i fari delle attività private hanno impedito che il cuore della città fosse avvolto dalle tenebre: comprensibili i disagi e le lamentele, in considerazione anche della moltitudine di persone a spasso tra le vie del centro fino a tarda notte.