Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziealgheroCronacaCronaca › Buio pesto in centro storico
Cor 9:29
Buio pesto in centro storico
Disagi nel cuore della città di Alghero proprio nel giorno di massimo afflusso. Problemi all´illuminazione pubblica con la città completamente al buio. Numerose le segnalazioni
Buio pesto in centro storico

ALGHERO - Centro storico di Alghero completamente al buio la notte scorsa a causa di un disservizio all'illuminazione pubblica. Soltanto i fari delle attività private hanno impedito che il cuore della città fosse avvolto dalle tenebre: comprensibili i disagi e le lamentele, in considerazione anche della moltitudine di persone a spasso tra le vie del centro fino a tarda notte.
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
13/8Orina su auto della Polizia: fermato a Olbia
12/8Droga e alcol: stretta ad Alghero sui conducenti
11/8Morto bimbo ricoverato per colpo di calore
8/8Turista ubriaco si scaglia contro il padre e i carabinieri
7/8Scappano senza pagare: denunciati turisti ad Alghero
31/7Via Tarragona: volano le piante dal balcone
25/7Disabile denuncia: «abbandonata in borgata»
24/7Panico all´Eurospin: cliente spruzza spray urticante e va via
23/7Lavoro: blitz in locali e negozi. 47 irregolari su 226 ispezioni
20/7Lutto e sdegno nella borgata di Sa Segada
« indietro archivio cronaca »
14 agosto
Schiamazzi notturni: chiuso locale ad Alghero
16 agosto
Botti in Riviera del Corallo, tutti col naso all´insù
14 agosto
Esplode la bomba rifiuti a Ferragosto: agitazione



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2025 Mediatica SRL - Alghero (SS)