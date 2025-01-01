S.A. 13:38 Schiamazzi notturni: chiuso locale ad Alghero I residenti della zona, esasperati dalle numerose notti trascorse con musica ad alto volume, schiamazzi e situazioni di degrado e di sporcizia, si erano rivolti alla Polizia mediante un esposto,



ALGHERO - Chiuso un locale ad Alghero dopo le segnalazioni dei residenti per schiamazzi notturni. E' accaduto ieri, quando il personale del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Alghero ha proceduto alla notifica del provvedimento di sospensione della licenza, ex art. 100 del T.U.L.P.S, nei confronti di un esercizio pubblico situato nel centro cittadino. Il provvedimento è stato adottato dal Questore della Provincia di Sassari «a seguito dei numerosi interventi di Polizia presso il locale, dovuti a ripetuti episodi di schiamazzi, disturbo alla quiete pubblica e comportamenti molesti da parte degli avventori».



I residenti della zona, esasperati dalle numerose notti trascorse con musica ad alto volume, schiamazzi e situazioni di degrado e di sporcizia, si erano rivolti alla Polizia mediante un esposto, chiedendo un intervento risolutivo. Gli Agenti del Commissariato hanno quindi avviato un’attenta attività di monitoraggio e controllo, anche di natura amministrativa, rilevando numerose irregolarità che hanno portato all’applicazione di sanzioni. Incurante degli ammonimenti, l’esercente ha perseverato nell’organizzare serate senza regole, fino alla chiusura di ieri.