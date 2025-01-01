Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziealgheroCronacaLocali › Schiamazzi notturni: chiuso locale ad Alghero
S.A. 13:38
Schiamazzi notturni: chiuso locale ad Alghero
I residenti della zona, esasperati dalle numerose notti trascorse con musica ad alto volume, schiamazzi e situazioni di degrado e di sporcizia, si erano rivolti alla Polizia mediante un esposto,
Schiamazzi notturni: chiuso locale ad Alghero

ALGHERO - Chiuso un locale ad Alghero dopo le segnalazioni dei residenti per schiamazzi notturni. E' accaduto ieri, quando il personale del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Alghero ha proceduto alla notifica del provvedimento di sospensione della licenza, ex art. 100 del T.U.L.P.S, nei confronti di un esercizio pubblico situato nel centro cittadino. Il provvedimento è stato adottato dal Questore della Provincia di Sassari «a seguito dei numerosi interventi di Polizia presso il locale, dovuti a ripetuti episodi di schiamazzi, disturbo alla quiete pubblica e comportamenti molesti da parte degli avventori». 

I residenti della zona, esasperati dalle numerose notti trascorse con musica ad alto volume, schiamazzi e situazioni di degrado e di sporcizia, si erano rivolti alla Polizia mediante un esposto, chiedendo un intervento risolutivo. Gli Agenti del Commissariato hanno quindi avviato un’attenta attività di monitoraggio e controllo, anche di natura amministrativa, rilevando numerose irregolarità che hanno portato all’applicazione di sanzioni. Incurante degli ammonimenti, l’esercente ha perseverato nell’organizzare serate senza regole, fino alla chiusura di ieri.
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
4/8Sportello rumore, apertura ogni lunedì
4/8«Tavolini, regole chiare per tutti»
25/7Decibel, locale chiuso in spiaggia
23/7Nuovi decibel a Porto Torres: ordinanza
2/7«Decibel, serve tutela per i residenti»
2/7Centro storico, Comitato si scalda. «Decibel sono fuori controllo»
27/6Vertice sull´Alghero by night. «Stop alle discoteche abusive»
20/6«Gli stalli di via Garibaldi da destinare ai disabili»
30/5Il primo store di tiramisù ad Alghero
16/4Pedramare e Villanova Monteleone: un´estate di eventi
« indietro archivio locali »
14 agosto
Esplode la bomba rifiuti a Ferragosto: agitazione
14 agosto
Più siti acquacoltura con il nuovo Piano
14 agosto
Ferragosto San Teodoro top, poi Olbia e Alghero



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2025 Mediatica SRL - Alghero (SS)