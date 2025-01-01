Cor 10:05 Stintino blindata: controlli dei carabinieri Stati svolti sia via terra che via mare, con la supervisione dell’alto del velivolo, per tutelare un’area di considerevole importanza come quella del Comune di Stintino che ricomprende anche la spiaggia de “La Pelosa”,



STINTINO - Nel corso della giornata di Ferragosto a Stintino, i Carabinieri del Comando Provinciale di Sassari, coadiuvati nella fase esecutiva da quelli del Nucleo Elicotteri di Olbia (SS), hanno organizzato ed eseguito mirate attività finalizzate alla prevenzione e al contrasto dell’illegalità diffusa e alla verifica del rispetto delle norme del Codice della Strada, allo scopo di consentire a cittadini e turisti di trascorrere un sereno Ferragosto. In particolare nel corso del servizio sono stati impiegati militari a bordo di autovetture e motocicli dell’Aliquota Radiomobile, la Motovedetta CCN810 “Cortellessa” di Porto Torres, nonché l’aeromobile AB412 del 10° Nucleo Elicotteri di Olbia.



I controlli sono pertanto stati svolti sia via terra che via mare, con la supervisione dell’alto del velivolo, per tutelare un’area di considerevole importanza come quella del Comune di Stintino che ricomprende anche la spiaggia de “La Pelosa”, tra le più apprezzate al mondo, con l’obiettivo di assicurare un ambiente sicuro per residenti e turisti. Nel corso dell’attività i Carabinieri hanno sottoposto a controllo numerose autovetture, imbarcazioni e persone, riscontrando alcune violazioni alle norme dei Codici della Strada e della Navigazione e sanzionando 2 turisti che si erano introdotti nell’area marina protetta di Cala Sant’Andrea dell’isola dell’Asinara, dove è fatto divieto di navigazione, ingresso e transito, al fine di salvaguardare la biodiversità dell’ecosistema. I controlli preventivi proseguiranno senza sosta anche nelle prossime settimane in tutto il territorio del nord Sardegna.