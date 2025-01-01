Cor 9:59 Arzachena: terribile schianto Per il conducente, unico occupante del veicolo è stato necessario il trasporto in ospedale da parte del personale del 118. Non sono stati coinvolti altri veicoli



ARZACHENA - La squadra del distaccamento di Arzachena è intervenuta verso le 18 di sabato in località Micalosu, sulla strada provinciale che da Arzachena porta a Cannigione, per un incidente stradale. Un furgoncino per cause in fase di accertamento ha impattato sul cordolo della strada ribaltandosi più volte, carambolando sul guardrail e fermandosi al centro della strada occupando entrambe le carreggiate. Per il conducente, unico occupante del veicolo è stato necessario il trasporto in ospedale da parte del personale del 118. Non sono stati coinvolti altri veicoli. La strada è rimasta chiusa per la durata dell'intervento. Sul posto la Polizia Locale di Arzachena.