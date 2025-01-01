Alguer.it
Volo dirottato ad Alghero: passeggeri abbandonati
Cor 10:39
Volo dirottato ad Alghero: passeggeri abbandonati
Viaggio da incubo nel giorno di Ferragosto per i passeggeri che da Bologna avrebbero dovuto atterrare a Cagliari-Elmas. Il volo - causa maltempo - non è mai giunto a destinazione e tutti i passeggeri scaricati in Riviera del Corallo
Volo dirottato ad Alghero: passeggeri abbandonati

ALGHERO - «Un incubo». Così numerosi passeggeri del volo Ryanair Bologna-Cagliari che nel giorno di Ferragosto hanno vissuto una giornata da dimenticare. Tutto a causa di un dirottamento - causa maltempo - sull'aeroporto di Alghero. Purtroppo per loro però, una volta scesi dal velivolo, nessun pullman ad attenderli nonostante le rassicurazioni del comandante. Comprensibili i disagi e le lamentele conseguenti.
14 agosto
Schiamazzi notturni: chiuso locale ad Alghero
17 agosto
Coni e Visconti a Villa Edera
17 agosto
Stintino blindata: controlli dei carabinieri



