Cor 10:39 Volo dirottato ad Alghero: passeggeri abbandonati Viaggio da incubo nel giorno di Ferragosto per i passeggeri che da Bologna avrebbero dovuto atterrare a Cagliari-Elmas. Il volo - causa maltempo - non è mai giunto a destinazione e tutti i passeggeri scaricati in Riviera del Corallo



ALGHERO - «Un incubo». Così numerosi passeggeri del volo Ryanair Bologna-Cagliari che nel giorno di Ferragosto hanno vissuto una giornata da dimenticare. Tutto a causa di un dirottamento - causa maltempo - sull'aeroporto di Alghero. Purtroppo per loro però, una volta scesi dal velivolo, nessun pullman ad attenderli nonostante le rassicurazioni del comandante. Comprensibili i disagi e le lamentele conseguenti.