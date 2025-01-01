Cor 10:01 Loculi: tre arresti per marijuana Il risultato si inscrive nei quotidiani rastrellamenti compiuti dai militari delle Squadriglie, specializzati nel mimetizzarsi nella macchia mediterranea, per compiere ricognizione di obiettivi anche in scenari operativi impervi e per ricercare catturandi e coltivazioni illecite



NUORO - NeI giorni scorsi a Loculi (NU) la Squadriglia Carabinieri di Iloghe ha arrestato 3 persone, 2 maggiorenni (uno italiano ed uno marocchino) ed un 17enne per coltivazione illecita di marijuana. Il risultato si inscrive nei quotidiani rastrellamenti compiuti dai militari delle Squadriglie, specializzati nel mimetizzarsi nella macchia mediterranea, per compiere ricognizione di obiettivi anche in scenari operativi impervi e per ricercare catturandi e coltivazioni illecite.



Secondo quanto emerso dalle indagini, gli indagati avrebbero coltivato quasi 400 piante di canapa da droga, alte circa 1 metro, il cui principio attivo è risultato del 2,89 %. Le perquisizioni, successivamente estese alle dimore degli indagati e ad un magazzino in agro, risultato luogo di stoccaggio occulto di quanto posto in essicazione, hanno consentito ai militari di sequestrare ulteriori 10,2 kg marijuana e materiale per la coltivazione.



Gli arresti sono scattati allorquando gli indagati, probabilmente preoccupati, avevano deciso di tagliare l’intera piantagione per trasferirla altrove. Alla vista dei Carabinieri, il cittadino marocchino è fuggito a piedi per i campi e, raggiunto, nella colluttazione precedente all’arresto, ha colpito e ferito un Carabiniere con lesioni giudicate guaribili in 5 giorni dall’Ospedale di Nuoro.