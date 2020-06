Red 20:18 Manutenzioni spiagge: lavori a Maria Pia e Bombarde Inizieranno nei prossimi giorni i lavori a Maria Pia ed alle Bombarde, dove si cercano «soluzione al problema dell´asfalto ecologico usurato nella viabilità interna», annunciano dagli uffici del Comune di Alghero







