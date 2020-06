Cor 10:50 20 giugno: San Giovanni infestata Ecco le condizioni in cui si ritrova il lungomare tra la passeggiata Barcellona e la spiaggia di San Giovanni. Clamorosi ritardi nella pulizia dei litorali ad Alghero



social insieme alle inevitabili polemiche. Commenti ALGHERO - La fotografia, mai come in circostanze simili, rende meglio di qualunque parola. 20 giugno 2020, inizia l'estate anche sul calendario ma ad Alghero il tempo sembra essersi fermato. Ecco le condizioni in cui si ritrova il lungomare tra la passeggiata Barcellona e la spiaggia di San Giovanni, ormai sopraffatto dalle piante infestanti. Ai clamorosi ritardi nella pulizia dei litorali, ad Alghero si aggiungono evidenti problemi di decoro in molti quartieri, anche quelli più frequentati. Vedere lo stato in cui si ritrova la zona di San Giovanni fa un certo effetto dopo le ingenti risorse investite soltanto nel 2019. Soprattutto se con la mente si corre agli anni addietro, quando sulla posidonia e la pulizia dei litorali di Alghero si sono consumate aspre e strumentali battaglie politico-elettorali che oggi, probabilmente, hanno già lasciato il sapore amaro della beffa a quanti avevano creduto o immaginato una gestione "migliore". Le immagini, nel frattempo, anche in una splendida giornata come quella odierna, fanno il giro deiinsieme alle inevitabili polemiche.