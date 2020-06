Red 8:13 Lavoro: offerte ad Alghero Tramite l´Aspal, si cercano in Riviera del corallo un cuoco di ristorante, un autista di autobus, un commesso, un aiuto cuoco di ristorante, due baristi ed un cuoco gelatiere. Per richiedere informazioni, si può inviare una e-mail al proprio Cpi di iscrizione







Tutte le candidature possono essere presentate sul portale Borsa lavoro del sito internet SardegnaLavoro. Per richiedere informazioni, si può inviare una e-mail al proprio Cpi di iscrizione. Commenti ALGHERO – Nuove offerte di lavoro ad Alghero. Tramite l'Aspal, si cercano in Riviera del corallo un cuoco di ristorante, un autista di autobus, un commesso, un aiuto cuoco di ristorante, due baristi ed un cuoco gelatiere. Si tratta di contratti a tempo determinato.Tutte le candidature possono essere presentate sul portale Borsa lavoro del sito internet SardegnaLavoro. Per richiedere informazioni, si può inviare una e-mail al proprio Cpi di iscrizione.