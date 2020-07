Red 22:23 Sassari-Olbia: firmato contratto per Lotto 4 La formalizzazione si è registrata nel primo pomeriggio di oggi. Con l’assegnazione dei lavori alla nuova impresa appaltatrice sarda che realizzerà il Lotto 4, possono ripartire le opere di completamento della strada, bloccati da maggio 2018







«Ci prepariamo a scrivere una nuova pagina che riguarda le infrastrutture del nord Sardegna. La nostra Isola ha bisogno di vie di comunicazione adeguate che ne possano accompagnare lo sviluppo socio-economico, per questo abbiamo chiesto alla società che avrà in carico l’appalto di garantire costanza nei lavori e soprattutto celerità nei tempi. L’auspicio è che i lavori possano cominciare già entro l’estate», spiega l’assessore regionale dei Lavori pubblici Roberto Frongia. A maggio 2018, l'Anas aveva disposto la rescissione del contratto con l’impresa Grandi lavori Fincosit per i gravi ritardi accumulati nell’esecuzione delle opere.



Successivamente, era stata avviata la procedura di scorrimento della graduatoria d’appalto per individuare il nuovo soggetto esecutore. All’inizio di marzo, l’aggiudicazione dei lavori all’impresa sarda che ora, formalizzato l'incarico con la firma del contratto, si prepara a dare avvio ai lavori di realizzazione. Il tracciato del Lotto 4 (per un finanziamento complessivo che supera gli 81milioni di euro) ha una lunghezza di circa 9,51chilometri ed interessa il tratto di strada che va dal chilometro36+100 in corrispondenza del termine del Lotto 3, incluso lo svincolo di Oschiri fino al chilometro45+610 dopo lo svincolo di Berchidda. Commenti SASSARI - E' stato formalizzato nel primo pomeriggio di oggi (giovedì), con la firma tra l'Anas e la ditta che realizzerà i lavori, il contratto per l’avvio della cantiere nel quarto lotto della Sassari-Olbia. Con l’assegnazione dei lavori alla nuova impresa appaltatrice sarda che realizzerà il Lotto 4, possono ripartire le opere di completamento della strada, bloccati da maggio 2018. La firma del contratto, che ha registrato un rallentamento fisiologico a causa dell’emergenza Covid, rappresenta l’ultimo atto ci carattere burocratico che precede l’avvio degli interventi.«Ci prepariamo a scrivere una nuova pagina che riguarda le infrastrutture del nord Sardegna. La nostra Isola ha bisogno di vie di comunicazione adeguate che ne possano accompagnare lo sviluppo socio-economico, per questo abbiamo chiesto alla società che avrà in carico l’appalto di garantire costanza nei lavori e soprattutto celerità nei tempi. L’auspicio è che i lavori possano cominciare già entro l’estate», spiega l’assessore regionale dei Lavori pubblici Roberto Frongia. A maggio 2018, l'Anas aveva disposto la rescissione del contratto con l’impresa Grandi lavori Fincosit per i gravi ritardi accumulati nell’esecuzione delle opere.Successivamente, era stata avviata la procedura di scorrimento della graduatoria d’appalto per individuare il nuovo soggetto esecutore. All’inizio di marzo, l’aggiudicazione dei lavori all’impresa sarda che ora, formalizzato l'incarico con la firma del contratto, si prepara a dare avvio ai lavori di realizzazione. Il tracciato del Lotto 4 (per un finanziamento complessivo che supera gli 81milioni di euro) ha una lunghezza di circa 9,51chilometri ed interessa il tratto di strada che va dal chilometro36+100 in corrispondenza del termine del Lotto 3, incluso lo svincolo di Oschiri fino al chilometro45+610 dopo lo svincolo di Berchidda.