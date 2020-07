Red 21:04 Issate le Bandiere blu a Porto Ferro e Porto Palmas L´assessore all´Ambiente del Comune di Sassari Antonella Lugliè, con la dirigente del Settore Marge Cannas ed i tecnici, ha partecipato alla cerimonia, quest´anno in forma ristretta per evitare assembramenti, che segna ufficialmente l’inizio della stagione balneare







Nella foto: Antonella Lugliè e Marge Cannas Commenti SASSARI - Sono state issate ieri mattina (giovedì), a Porto Ferro ed a Porto Palmas, le Bandiere blu, simbolo tangibile dell’importante riconoscimento ottenuto dalle due spiagge del Comune di Sassari. L'assessore comunale all'Ambiente Antonella Lugliè, con la dirigente del Settore Marge Cannas ed i tecnici, ha partecipato alla cerimonia, quest'anno in forma ristretta per evitare assembramenti, che segna ufficialmente l’inizio della stagione balneare.La Bandiera blu è consegnata alle Amministrazioni comunali in grado di offrire una serie di servizi, valorizzando le caratteristiche naturali della spiaggia e del mare. La Fee Italia, Fondazione per l’educazione ambientale, nell’assegnare la certificazione, ha tenuto conto delle acque di balneazione, la depurazione delle acque reflue, la gestione dei rifiuti, la regolamentazione del traffico veicolare, la sicurezza ed i servizi in spiaggia.A fianco alla Bandiera blu sono presenti anche i pannelli informativi con le indicazioni dei servizi offerti nel tratto di arenile, le caratteristiche naturali del luogo e le regole da seguire per una corretta fruizione rispettosa dell’ambiente.Nella foto: Antonella Lugliè e Marge Cannas