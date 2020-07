A.B. 16:24 Sennori: contributi alle società sportive Emergenza CoronaVirus: per la “Fase 3”, la Giunta amplia il fronte di aiuti. Il Comune si fa carico delle quote di iscrizione ai campionati. La scadenza per la presentazione delle richieste è prorogata a mercoledì 15 luglio







Nella foto: l'assessore comunale Roberto Desini Commenti SENNORI - La Giunta comunale tende la mano alle società sportive di Sennori. Viste le difficoltà create dalla chiusura delle strutture sportive a causa dell'emergenza Covid-19, l'Esecutivo ha deciso di aumentare dall'80 al 100percento, compatibilmente con la disponibilità di risorse economiche, il contributo che il Comune assegna alle società sportive quale quota di garanzia erogata per la partecipazione alle attività, ossia all'iscrizione ai campionati.Il provvedimento, fortemente voluto dal sindaco Nicola Sassu e dall’assessore comunale allo Sport Roberto Desini, condiviso da tutta la Giunta, fa riferimento al Regolamento comunale, che disciplina la concessione dei contributi alla società sportive, approvato nel marzo 2019 «dopo diciassette anni di stagnazione». Il Regolamento, di base, prevede che la quota di garanzia per la partecipazione alle attività (iscrizione ai campionati) sia erogata per ogni stagione per un importo pari all’80percento della somma realmente spesa dalle società richiedenti il contributo (spesa certificata), con esclusione delle società amatoriali.Partendo da queste regole, la Giunta comunale ha ora deciso in via straordinaria di aumentare l'aiuto concesso alle società sportive, già pesantemente danneggiate dal lockdown per l’emergenza CoronaVirus. I termini per presentare le richieste di concessione dei contributi per la stagione 2019/20 sono stati prorogati a mercoledì 15 luglio.Nella foto: l'assessore comunale Roberto Desini