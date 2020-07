Red 7:28 Una giornata dalla parte della donna Lunedì 13 luglio, la Clinica Psichiatrica di San Camillo, a Sassari, aprirà le porte per l´Open day organizzato dalla Fondazione Onda. Previste visite e consulenze, prenotabili ancora entro oggi







A causa delle limitazioni causate dalla pandemia, è necessaria la prenotazione per contingentare le visite ed evitare assembramenti. Le utenti potranno telefonare allo 079/228350. Sarà necessario portare con sé l'impegnativa del proprio medico di famiglia con ticket per Aou Sassari. Le visite sono ancora prenotabili fino ad oggi (venerdì). Commenti SASSARI - Ritorna anche quest’anno l’(H)Open-week sulla salute della donna ed alla promozione del suo benessere che, organizzato dalla Fondazione Onda e gli Ospedali Bollini rosa, in città vedrà protagonista la Clinica Psichiatrica dell’Azienda ospedaliero universitaria di Sassari. La Clinica Psichiatrica, con sede a San Camillo, sarà a disposizione delle donne per un Open day lunedì 13 luglio, dalle 9 alle 13. Per l'occasione, la struttura dedicherà all’utenza visite psichiatriche ed attività di consulenza.La giornata ha l’obiettivo di migliorare l’accesso alle cure di disturbi psichici femminili più frequenti. La depressione, ad esempio, è uno dei principali problemi che affliggono la popolazione femminile e che ancora oggi viene troppo spesso trascurato. «La donna oggi – afferma la direttrice della Clinica di Psichiatria Liliana Lorettu – presenta la maggiore incidenza per le patologie dell'ansia e della depressione. Inoltre, può essere soggetta a una serie di disturbi che sono collegati alle variazioni ormonali. Si aggiunga che, spesso, proprio sulla donna cadono carichi importanti dal punto di vista familiare e lavorativo. Segnaliamo, infine, che nel periodo Covid si è registrato anche un aumento della violenza intra-familiare con ripercussioni importanti sulla salute della donna».A causa delle limitazioni causate dalla pandemia, è necessaria la prenotazione per contingentare le visite ed evitare assembramenti. Le utenti potranno telefonare allo 079/228350. Sarà necessario portare con sé l'impegnativa del proprio medico di famiglia con ticket per Aou Sassari. Le visite sono ancora prenotabili fino ad oggi (venerdì).