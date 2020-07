Red 19:33 Sindaco Porto Torres: è Sassu il candidato a 5 stelle Il 56enne Sebastiano Sassu, sposato, padre di due figlie, militare di carriera in congedo, già vicesindaco ed assessore comunale ai Servizi sociali, è il nuovo candidato primo cittadino pentastellato per le Elezioni amministrative 2020







«Ho accettato la candidatura con entusiasmo e senso di responsabilità, perché sento il dovere di proseguire l'esperienza maturata in questi cinque anni di governo della città, con la consapevolezza della necessità di un cambio di passo energico e coraggioso, per migliorare le condizioni della nostra comunità ed è mia ferma intenzione puntare a sviluppare quei settori maggiormente critici e deficitari. La mia amministrazione infatti – spiega Sassu - punterà in primo luogo alla semplificazione del rapporto tra Pubblica amministrazione e cittadino e all'efficientamento e ottimizzazione della macchina amministrativa».



«Alla costituzione di un ufficio programmazione, progettazione e ricerca fondi di finanziamento per la valorizzazione del territorio e al suo sviluppo economico, turistico e culturale; al miglioramento della sicurezza, della viabilità e del decoro urbano, con una speciale attenzione all’eliminazione delle barriere architettoniche; alla promozione, anche in collaborazione con le scuole e le associazioni cittadine, delle attività culturali e sportive, per la loro alta valenza formativa e di contributo fondamentale alla tutela della salute generale; ad un rinnovato interesse verso le famiglie in difficoltà, con il pieno utilizzo dei nuovi strumenti previsti nel Reddito di cittadinanza, puntando alla valorizzazione delle persone attraverso la partecipazione a progetti utili alla collettività. Il mio sarà un piano di azione, concreto, che punterà a risultati ambiziosi, con proposte ed idee innovative, in grado di trasformare la nostra amata città. Nei prossimi giorni presenterò il nuovo programma amministrativo e comunicherò la composizione della nuova squadra dei candidati al consiglio comunale», conclude il nuovo candidato primo cittadino.



Nella foto: Sebastiano Sassu Commenti PORTO TORRES – Il 56enne Sebastiano Sassu, sposato, padre di due figlie, militare di carriera in congedo, già vicesindaco ed assessore comunale ai Servizi sociali, è il nuovo candidato sindaco del Movimento 5 stelle per le Elezioni amministrative 2020 di Porto Torres. Proposto e sostenuto da tutto il Meetup locale “Attivisti turritani” e dall'attuale Maggioranza M5s, si mette alla guida di una nuova squadra, unita e rafforzata dalla presenza ed esperienza di consiglieri ed assessori uscenti e nel contempo di nuove energie giovani ed appassionate.«Ho accettato la candidatura con entusiasmo e senso di responsabilità, perché sento il dovere di proseguire l'esperienza maturata in questi cinque anni di governo della città, con la consapevolezza della necessità di un cambio di passo energico e coraggioso, per migliorare le condizioni della nostra comunità ed è mia ferma intenzione puntare a sviluppare quei settori maggiormente critici e deficitari. La mia amministrazione infatti – spiega Sassu - punterà in primo luogo alla semplificazione del rapporto tra Pubblica amministrazione e cittadino e all'efficientamento e ottimizzazione della macchina amministrativa».«Alla costituzione di un ufficio programmazione, progettazione e ricerca fondi di finanziamento per la valorizzazione del territorio e al suo sviluppo economico, turistico e culturale; al miglioramento della sicurezza, della viabilità e del decoro urbano, con una speciale attenzione all’eliminazione delle barriere architettoniche; alla promozione, anche in collaborazione con le scuole e le associazioni cittadine, delle attività culturali e sportive, per la loro alta valenza formativa e di contributo fondamentale alla tutela della salute generale; ad un rinnovato interesse verso le famiglie in difficoltà, con il pieno utilizzo dei nuovi strumenti previsti nel Reddito di cittadinanza, puntando alla valorizzazione delle persone attraverso la partecipazione a progetti utili alla collettività. Il mio sarà un piano di azione, concreto, che punterà a risultati ambiziosi, con proposte ed idee innovative, in grado di trasformare la nostra amata città. Nei prossimi giorni presenterò il nuovo programma amministrativo e comunicherò la composizione della nuova squadra dei candidati al consiglio comunale», conclude il nuovo candidato primo cittadino.Nella foto: Sebastiano Sassu