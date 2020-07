Cor 17:41 Sassari, dalle ore 17 aree pedonali in centro Pedonalizzate a Sassari le vie del centro nelle ore serali: dal 18 luglio, tutti i giorni, dalle 17 alle 24, via Cavour, tra via Manno e via Brigata Sassari, via Enrico Costa, tra via Brigata Sassari e via Manno, e via Carlo Alberto, tra via Enrico Costa e piazza d’Italia, saranno chiuse al traffico e sarà vietata la sosta







Sentite le richieste degli esercenti che operano nell'area, e visto che già in passato la zona era stata chiusa al traffico per particolari eventi senza congestionare il traffico nelle vie limitrofe, il Comune ha deciso di avviare questa piccola rivoluzione, anche in considerazione delle istanze per l'occupazione di suolo pubblico con tavolini e sedie in netto aumento da parte delle attività di somministrazione e ristorazione.



Un modo per vivere il centro, tra passeggiate all'aperto e serate di convivialità nei locali che hanno aggiunto numerosi spazi all'esterno, che facilita anche il rispetto delle norme di contrasto alla diffusione del coronavirus. Dalle 17 e fino alla mezzanotte, dunque, auto e moto non potranno più circolare, lasciando spazio solo ai pedoni, salvo il transito dei veicoli diretti ai posti auto interni agli edifici con accesso dalle vie chiuse al traffico, a passo d'uomo, e dei mezzi di soccorso e di pronto intervento.