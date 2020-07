Red 21:04 Elezioni Porto Torres: la Coalizione pensa al candidato I nomi sul tavolo sono Carlo Cossu della lista Sardegna Vera (ex presidente del Consiglio comunale durante la Giunta Scarpa), Aldo Fois (impresario edile e di strutture ricettive), Alessandro Pinna (vicario della scuola media “Brunelleschi”), Claudio Piras (imprenditore ed attualmente consigliere comunale di Minoranza) e Franco Satta (ex funzionario della Soprintendenza)







I nomi sul tavolo sono Carlo Cossu della lista Sardegna Vera (ex presidente del Consiglio comunale durante la Giunta Scarpa), Aldo Fois (impresario edile e di strutture ricettive), Alessandro Pinna (vicario della scuola media “Brunelleschi”), Claudio Piras (imprenditore ed attualmente consigliere comunale di Minoranza) e Franco Satta (ex funzionario della Soprintendenza). Da questo tavolo, uscirà sicuramente il candidato della coalizione che, nonostante il passo in avanti, parrebbe comunque aperta ad alleanze con gruppi e liste che si rispecchiano nei punti programmatici portati in esame. Commenti PORTO TORRES – A Porto Torres, così come in altri Comuni dell'Isola, i partiti stanno decidendo da chi farsi rappresentare alle prossime Elezioni amministrativa, in programma in autunno. Dopo l’annuncio del Movimento 5 stelle, che ha presentato il suo candidato Sebastiano Sassu [LEGGI] , anche la Coalizione civica autonomista inizia a ragionare sui papabili candidati.I nomi sul tavolo sono Carlo Cossu della lista Sardegna Vera (ex presidente del Consiglio comunale durante la Giunta Scarpa), Aldo Fois (impresario edile e di strutture ricettive), Alessandro Pinna (vicario della scuola media “Brunelleschi”), Claudio Piras (imprenditore ed attualmente consigliere comunale di Minoranza) e Franco Satta (ex funzionario della Soprintendenza). Da questo tavolo, uscirà sicuramente il candidato della coalizione che, nonostante il passo in avanti, parrebbe comunque aperta ad alleanze con gruppi e liste che si rispecchiano nei punti programmatici portati in esame.