Red 10:22 Cemento sulla spiaggia: interviene il Grig «Che ci fanno quei blocchi di cemento sulla spiaggia di Platamona?», chiede Stefano Deliperi, a nome del Gruppo d´intervento giuridico onlus, dopo aver ricevuto la segnalazione di alcuni residenti







Inizia così il racconto di Stefano Deliperi che, a nome del Gruppo d'intervento giuridico onlus, chiede: «Con il cemento in spiaggia?». Su segnalazione di residenti, l’associazione ecologista ha inoltrato, sabato, una specifica istanza di accesso civico, informazioni ambientali e adozione degli opportuni provvedimenti per verificare ambito e legittimità dell’intervento.



Nell'occasione, sono stati coinvolti la Capitaneria di porto di Porto Torres, il Corpo forestale e di vigilanza ambientale ed il Comune di Sorso. «Di cemento in spiaggia non pare proprio che ve ne sia bisogno», chiosa senza mezze misure l'esponente del Grig.



