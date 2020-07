Cor 9:17 Un mare di plastica sul lungomare algherese Situazione al limite della sostenibilità ad Alghero. Cestini strapieni di rifiuti in tutto il centro storico dal sabato sera, plastica ovunque. Il WWF propone bagni chimici, più cassonetti per la differenziata e controlli







«Si è convinti assertori della collaborazione tra Istituzioni e cittadini - sottolinea Carmelo Spada, responsabile WWF Sardegna - che insieme e con comportamenti quotidiani responsabili, devono mitigare l’impronta ecologica sull’ambiente, e nel caso specifico, di questo contesto urbano, in tale prospettiva si propongono alcuni suggerimenti per interventi di mitigazione». L'associazione ambientalista chiede che nel fine settimana sul lungomare Dante venga istituito un adeguato servizio di controllo che riduca la pressione antropica, un proporzionato sistema di raccolta differenziata con cassonetti per plastica lattine e vetro e un sistema di box con bagni chimici per evitare che le scalinate vengano trasformate in latrine.



