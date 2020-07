Red 10:21 Ponte Rosello: recupero della pavimentazione E´ iniziato ieri mattina, l´accantieramento per l´esecuzione dei lavori di eliminazione dello stato di pericolo nel Ponte Rosello, a Sassari. Le attività consisteranno nel recupero della pavimentazione in pietra naturale. Il traffico potrebbe subire dei rallentamenti



Commenti SASSARI - E' iniziato ieri mattina (lunedì), l'accantieramento per l'esecuzione dei lavori di eliminazione dello stato di pericolo nel Ponte Rosello, a Sassari. Le attività consisteranno nel recupero della pavimentazione in pietra naturale. Il traffico potrebbe subire dei rallentamenti. I lavori verranno svolti dal cantiere comunale Strade.