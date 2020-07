Cor 11:50 Sorpresa ad Alghero, aumentano Imu e Tari L’Imu sui fabbricati passa da 0,98 a 1,04, salvo i contratti concordati. Aumento generalizzato anche sulla Tari per tutte le utenze domestiche: in questo caso gli algheresi dovranno pagare tra l´1 e il 4% in più rispetto a quanto si è pagato nel 2019. Ieri il voto (a maggioranza) su aliquote e Pef, oggi quello sulle tariffe. La scelta dell'assessorato alle Finanze non mancherà di creare polemiche



Imu e la Tari. La conferma arriva dalla riunione di lunedì sera della Commissione Finanze, che approva col solo voto dei consiglieri di Maggioranza la delibera sull'Imu e il nuovo Piano Economico Finanziario che stima i costi del servizio di smaltimento dei rifiuti.



Confermate detrazioni e azzeramenti su tipologie specifiche d'immobili, passa così dal 0,98% (in vigore almeno dal 2014) all'1,04% (che pagava soltanto chi non affittava) l'aliquota ordinaria dell'Imposta Municipale Propria (la massima imponibile per legge è l'1,06%). L'aumento farà lievitare di circa il 6% l'imposta che si applica a tutti gli immobili in affitto, seconde case, magazzini o ciò che non riguarda i contratti concordati (l'Imu sulla prima casa non si paga).



