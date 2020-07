Destinazione Sardegna lavoro: bando prorogato

15:22 Sider Alloys: confronto positivo Regione-Ministero «Abbiamo lavorato in totale sinergia con tutte le Istituzioni per raggiungere il risultato che porterà alla definizione della vertenza ex Alcoa. Ciò conferma l’attenzione della politica nei confronti di un comparto strategico per il territorio», dichiarano gli assessori regionali dell’Industria Anita Pili e del Lavoro Alessandra Zedda