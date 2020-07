Cor 9:50 Mario Bruno: era ed è la strada giusta Più che soddisfatto per la scelta del Consiglio dei Ministri di mercoledì l´ex sindaco di Alghero, Mario Bruno: «La soluzione politica è arrivata dal Governo Conte, unanimemente. Come auspicavamo e chiedevamo. Grazie a tutti coloro che hanno lavorato per questo grande risultato»







Più che soddisfatto per la scelta del Consiglio dei Ministri di mercoledì l'ex sindaco di Alghero, Mario Bruno, da anni dietro il delicato iter per il completamento della fondamentale arteria stradale del nord ovest della Sardegna. «Il CIPE lo aveva già ribadito nel 2016: l’opera deve proseguire con caratteristiche geometriche omogenee alla strada già realizzata, cioè a quattro corsie. Non se ne è tenuto conto, fino a ieri notte. Tante battaglie in questi anni, ringrazio davvero tutti e l’elenco sarebbe lunghissimo: dai cittadini che con me hanno perfino presidiato la strada, ai consiglieri comunali, regionali, parlamentari, forze sociali, sindacali e politiche che non ci hanno lasciato soli, ai media e ai giornalisti che hanno tenuto i riflettori sempre accesi, al governo che ha messo la parola fine».



