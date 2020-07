video Cor 6:55 Sassari-Alghero a 4 Corsie, è realtà



All'indomani del definitivo sblocco in Consiglio dei Ministri della procedura per il completamento della Sassari-Alghero, il ringraziamento più sentito alla città ed alle forze sociali e politiche arriva da chi, certamente anche per via del ruolo ricoperto fino agli ultimi anni, ci ha creduto e si è battuto più di tutti. E' l'ex sindaco di Alghero Mario Bruno.